У НАБУ не было всей переписки фигурантов дела о коррупции в "оборонке" - Сытник

У НАБУ не было всей переписки фигурантов дела о коррупции в "оборонке" - Сытник

Киев. 15 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник утверждает, что Бюро не располагало всем объемом переписки фигурантов коррупционного скандала в оборонной сфере.

В интервью украинской службе BBC, обнародованном в пятницу, он рассказал, что в 87 страницах документа, переданных Генеральной прокуратурой Украины в НАБУ еще в марте 2017 года, была переписка Андрея Рогозы с рядом лиц, в том числе, и Евгением Шевченко.

"Это (изъятая с телефона информация - ИФ) была переписка, которую потом назвали разговорами Гладковского (Игорь Гладковский, сын экс-первого замсекретаря СНБО Олега Гладковского - ИФ), но этой переписки у нас не было. В материалах, которые нам передали в 2017 году, была переписка между Жуковым (Виталий Жуков - ИФ), Рогозой, Шевченко, и все", - рассказал А.Сытник.

"То, из чего можно сделать вывод о сомнительности операции - это переписка, которая была в первом, втором и третьем сюжете bihus.info. но этой переписки у нас раньше не было", - добавил директор НАБУ.

А.Сытник пояснил, что НАБУ не получала материалов, которые касаются переписки И.Гладковского и В.Жукова, переписки с экс-руководителем "Укрспецэкпорта" и главой госконцерна "Укроборонпром" Павлом Букиным по высотомерам, переписки по Генеральной прокуратуре Украины, военной прокуратуре и СБУ.

Как сообщалось, команда журналистских расследований Bihus.Info представила 25 февраля фильм, в котором утверждается, что И.Гладковский вместе с В.Жуковым и А.Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн.

В обнародованной 4 марта серии расследования, основанного на базе полученного журналистами осенью 2018 года от анонима архива переписки участников сделок, ее авторы обвиняют О.Гладковского и П.Букина в получении как минимум $30 тыс. и $10 тыс. при закупке российских высотомеров для ремонта в Украине Ан-26 из Казахстана.

В финальной серии расследования, обнародованной вечером 11 марта, журналисты Bihus.info утверждают: и налоговой администрации, и военной прокуратуре, и НАБУ было известно о наличии незаконных схем в оборонном комплексе. В сюжете речь идет о том, что фигурант их расследований В.Жуков требовал от другого фигуранта – А.Рогозы, - решения вопроса на уровне заместителя директора НАБУ Гизо Углавы об "ошибочном внесении" в список фиктивных фирм "Оптимумспецдеталь". Компания была внесена в список из-за подозрительных контрактов с Харьковским бронетанковым заводом - НАБУ проводило расследование по закупкам этого завода, а "Оптимумспецдеталь" продавала заводу танковые прицелы.