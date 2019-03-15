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17:37 15.03.2019

Помпео пригрозил санкциями сотрудникам МУС за расследования в отношении военных США

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Помпео пригрозил санкциями сотрудникам МУС за расследования в отношении военных США

Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу объявил о готовности Вашингтона вводить визовые ограничения в отношении сотрудников Международного уголовного суда за проведение расследования действий военных США.

"Я объявляю о (вводимой - ИФ) политике США визовых ограничений в отношении тех, кто несет прямую ответственность за расследования в отношении американского военного персонала", - заявил он, выступая на брифинге в Госдепе.

"Мы твердо намерены защищать американских военнослужащих, а также военный и гражданский персонал из союзных государств от жизни в страхе несправедливого преследования за действия, которые они предпринимают ради нашей великой страны", - добавил М.Помпео.

Он отметил, что некоторые действия ограничительного характера уже предприняты в отношении некоторых сотрудников суда, но отказался пояснить, о каком числе сотрудников МУС идет речь, и какие дела они курировали.

США никогда не были членами МУС, отмечает The Associated Press.

Члены администрации президента США Дональда Трампа уже критиковали действия МУС. Так, в сентябре прошлого года советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон подверг резкой критике действия МУС, заявив, что они являются вызовом для суверенитета США. Речь идет о расследованиях предполагаемых преступлений против человечности, совершенных американцами в Афганистане.

Теги: #помпео #сша #санкции
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