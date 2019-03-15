Полиция расследует избиение школьницы в Деснянском районе Киева

Следственный отдел Деснянского управления полиции ГУ Нацполиции в Киеве начал уголовное производство по факту избиения школьницы 2004 года рождения.

"В ходе проверки сотрудники полиции установили участников драки, видео которого было обнародовано в социальной сети. Сотрудники ювенальной превенции выяснили, что конфликт между девушками возник из-за неприязненных отношений. Когда они встретились на улице, словесная перепалка переросла в драку", - сообщил отдел коммуникации полиции Киева.

Полицейские установили всех участников происшествия. Потерпевшая - киевская школьница 2004 года рождения.

Уголовное производство начато по части 2 статьи 296 (хулиганство). Досудебное расследование продолжается.