В НАПК заявляют, что неизвестные от их имени рассылают анкеты субъектам декларирования

В Национальном агентстве по вопросам противодействия коррупции заявляют, что не рассылают субъектам декларирования анкеты опросов с чужих доменов и рекомендуют не открывать письма с ними.

"В НАПК поступила информация о рассылке неизвестными лицами анкет опроса от имени Национального агентства. Национальное агентство не шлет подобные анкеты и рекомендует субъектам декларирования такие письма не открывать", - сообщается на странице НАПК в соцсети Facebook.

В Нацагентстве также отмечают, что все письма, которые они рассылают, приходят субъектам декларирования исключительно с официального домена nazk.gov.ua.