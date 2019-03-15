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16:43 15.03.2019

Утепление домов и модернизация систем отопления позволит снизить тарифы на услуги ЖКУ – эксперты

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Утепление домов и модернизация систем отопления, а также развитие альтернативной энергетики позволят снизить стоимость жилищно-коммунальных услуг, отмечают эксперты общественной инициативы #Команда_Порошенко.

"Почти половина газа, который используют украинцы, идет на обогрев воздуха. Потому надо уделять больше внимания утеплению домов и модернизировать системы отопления. Все это поможет сэкономить $3,5 млрд в год. Однако это уже компетенция органов местной власти. Президент Петр Порошенко держит этот вопрос на контроле", - сказал общественный деятель Федор Губенков на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

По его словам, в рамках программы "теплые кредиты" семьям, которые провели утепление своих домов, возместили 2,5 млрд грн, а в нынешнем году на эту программу предусмотрено еще 400 млн грн.

"Президент Порошенко неоднократно заявлял, что одной из его целей в этом направлении является создание инструментов, которые позволят украинцам стать на рельсы энергосбережения и существенно экономить на отоплении", - сказал он.

В свою очередь другой общественный деятель Руслан Синегуб отметил, что развитие альтернативной энергетики позволит снизить стоимость энергоресурсов.

"В то время как большинство политиков с трибун популистски заявляют о попытках или обещаниях снизить цену на энергоресурсы, на коммунальные услуги без какого-либо обоснования по инициативе и при поддержке президента Порошенко в Украине происходит реальная энергетическая революция", - сказал он.

Накануне Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины сообщило, что в 2019 году на реализацию программы "теплые кредиты" предусмотрено 400 млн грн, из них: 202 млн грн - на софинансирование утепления частных домов; 190 млн грн - для ОСМД; 8 млн грн - на твердотопливные котлы. Дополнительное возмещение также предоставят местные органы власти. Ощадбанк, Укргазбанк ПриватБанк уже объявили о старте этой программы.

Теги: #эксперты #жку
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