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16:00 15.03.2019

Правоохранители Украины, Польши, Чехии и Словакии ликвидировали канал нелегальной миграции из Азии в страны ЕС

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Правоохранители Украины, Польши, Чехии и Словакии ликвидировали канал нелегальной миграции из Азии в страны ЕС

Правоохранители Украины, Польши, Чехии и Словакии задержали организаторов и пособников преступной группировки, которая занималась переправкой нелегальных мигрантов через украинскую госграницу в Германию и другие страны ЕС, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"В ходе осуществления мероприятий по разоблачению и ликвидации каналов нелегальной миграции на государственной границе Украины со странами Европейского Союза, правоохранительными органами Украины, Чехии, Словакии и Польши нейтрализована трансграничная преступная группировка", - сказано в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины в пятницу.

По информации ведомства, в состав группировки входило до 35 граждан Украины, Узбекистана, Вьетнама, Словакии и Беларуси. Основные фигуранты группировки постоянно проживали в Чехии, большинство из них – украинского происхождения.

Организаторы трансграничной преступной группировки и их пособники задержаны. На территории Чехии правоохранители задержали 12 человек, 8 из них являются гражданами Украины, 3 – Узбекистана и 1 гражданин Казахстана.

Госпогранслужба констатирует, что правонарушители незаконно переправляли выходцев из стран Юго-Восточной Азии через украинскую госграницу в сопредельные государства, в том числе Словакию, Польшу и Венгрию с целью дальнейшей их доставкой в Германию.

"Сфера деятельности разоблаченной преступной группировки простиралась на сотни и даже тысячи километров, начиная от границы с Российской Федерацией", - сказано в сообщении.

Группы нелегальных мигрантов формировались в Киеве и Одессе, после чего их доставляли в Закарпатскую область, откуда они с помощью местных проводников ехали в Берлин и Дрезден через указанные выше страны.

Правоохранители задокументировали 16 эпизодов незаконной переправки нелегалов, преимущественно граждан Вьетнама, Бангладеш, Шри-Ланки, через госграницу Украины. Всего группировка помогла 100 незаконным мигрантам попасть в страны ЕС, получив за каждого из них $2,5 тыс.

Теги: #словакия #ес #нелегальные_мигранты #азия #чехия #украина #польша
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