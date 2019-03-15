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15:22 15.03.2019

КПВВ "Новотроицкое" в воскресенье не будет работать в связи с реконструкцией - Госпогранслужба

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КПВВ "Новотроицкое" в воскресенье не будет работать в связи с реконструкцией - Госпогранслужба

Контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Новотроицкое" в связи с реконструкцией не будет проводить пропуск граждан через линию разграничения в воскресенье, 17 марта, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины в пятницу.

"В КПВВ "Новотроицкое" уже смонтированы новые модули для проведения паспортного и фискального контроля, завершено строительство мест укрытия и навесов-накопителей для лиц, пересекающих линию разграничения", - отмечено в сообщении.

В Госпогранслужбе пояснили, что в воскресенье планируется установление уже смонтированных конструкций, подключение их к сетям электро- и водоснабжения, проведение монтажных работ повышенной опасности с привлечением тяжелой спецтехники.

Подчеркнуто, что КПВВ "Новотроицкое"временно прекратит пропускные операции на один день. "Это минимально необходимое время для проведения опасных электро- и монтажных работ в местах скопления людей", - отметили в пресс-службе.

Теги: #новотроицкое #госпогранслужба #кпвв #реконструкция
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