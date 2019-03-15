События

15:06 15.03.2019

В Украине в ближайшие сутки ожидаются умеренные дожди и ветер

2 мин читать
В Украине в ближайшие сутки ожидаются умеренные дожди и ветер

В Украине в ближайшие сутки 16 марта ветреную и влажную погоду будет определять атмосферный фронт с северо-запада Европы, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью в западных, восточных регионах страны и Житомирской области ожидается небольшой, на Закарпатье и в Карпатах - умеренный дождь, местами с мокрым снегом; днем в Украине небольшие, местами умеренные дожди.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, ночью в западных областях, а днем на всей территории страны порывы ветра 15-22 м/с, днем в западных областях местами 25-28 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза; днем 6-11° тепла, в южных областях до 14°; на высокогорье Карпат на протяжении суток 0-5° мороза.

В Киеве 16 марта ночью без осадков, днем дождь и порывы ветра 15-20 м/с; температура ночью 0-2° тепла, днем 6-8° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 16 марта самая высокая температура днем была 13,7° в 1937 году, самая низкая ночью -18,0° в 1942 году.

В Украине 17 марта ночью на Левобережье и в Крыму умеренный дождь, на остальной территории, а днем в восточных и западных областях – местами небольшой дождь (ночью в Карпатах с мокрым снегом). Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-4° тепла, днем 6-11° тепла, в западных и Одесской областях 11-16° тепла; в Карпатах ночью 0-4° мороза, днем 2-7° тепла.

В Киеве 17 марта ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 8-10°.

Теги: #погода
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:56 14.03.2019
В пятницу в Украину придут потепление и осадки

В пятницу в Украину придут потепление и осадки

12:17 12.03.2019
Синоптики прогнозируют в Украине в ближайшие дни ночные морозы и умеренно-теплую погоду днем

Синоптики прогнозируют в Украине в ближайшие дни ночные морозы и умеренно-теплую погоду днем

09:16 12.03.2019
ГСЧС Украины предупреждает о "желтом" уровне опасности из-за сильных осадков в некоторых областях и Крыму

ГСЧС Украины предупреждает о "желтом" уровне опасности из-за сильных осадков в некоторых областях и Крыму

21:57 09.03.2019
Власти Киева предупреждают горожан о сильных порывах ветра в столице в субботу вечером и в ночь на воскресенье

Власти Киева предупреждают горожан о сильных порывах ветра в столице в субботу вечером и в ночь на воскресенье

10:42 09.03.2019
Прохладный и влажный воздух с запада немного остудит весеннюю Украину

Прохладный и влажный воздух с запада немного остудит весеннюю Украину

22:57 08.03.2019
В ближайший час и ночью в Киеве гроза, сильные порывы ветра - КГГА

В ближайший час и ночью в Киеве гроза, сильные порывы ветра - КГГА

15:44 07.03.2019
Синоптики обещают украинцам потепление на 8 марта

Синоптики обещают украинцам потепление на 8 марта

14:01 05.03.2019
В большинстве областей Украины в ближайшие сутки немного похолодает

В большинстве областей Украины в ближайшие сутки немного похолодает

09:45 05.03.2019
Власти Киева предупреждают горожан о сильных порывах ветра в столице во вторник

Власти Киева предупреждают горожан о сильных порывах ветра в столице во вторник

11:49 04.03.2019
В Украине потеплеет, но будет ветрено, с осадками

В Украине потеплеет, но будет ветрено, с осадками

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НАКО примет участие в формировании обновленного состава набсовета "Укроборонпрома"

В НАБУ никогда не было "дела "Оптимумспедеталь", противоправная деятельность компании зафиксирована в одном кейсе – НАБУ

ГБР еще не получало материалы дела, открытого по заявлению Розенблата о якобы поддержке Сытником через "черную бухгалтерию" Клинтон

ГБР намерено проверить возможную причастность Сытника к сокрытию коррупции в оборонпроме

Движение в направлении столицы на 72км трассы Киев-Одесса заблокировано из-за горящей фуры

ПОСЛЕДНЕЕ

КПВВ "Новотроицкое" в воскресенье не будет работать в связи с реконструкцией - Госпогранслужба

В Украине на 40 суток арестован гражданин США, разыскиваемый за организацию крупного наркокартеля

Перезахоронение Франко в фамильный пантеон будет проведено в июне - правительство Испании

Шевченковский райсуд Киева эвакуируют из-за сообщения о минировании

Замглавы Гослесагентства предлагает создать Министерство лесного хозяйства

В Киеве возле посольства РФ открыли сквер имени Бориса Немцова

По факту отравление детей в школе Днепра возбуждено дело - полиция

Командующий ООС проверил боеготовность армейской авиации и корабельно-катерной группировки в Азовском море

НАКО примет участие в формировании обновленного состава набсовета "Укроборонпрома"

В НАБУ никогда не было "дела "Оптимумспедеталь", противоправная деятельность компании зафиксирована в одном кейсе – НАБУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА