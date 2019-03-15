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14:47 15.03.2019

Шевченковский райсуд Киева эвакуируют из-за сообщения о минировании

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Шевченковский райсуд Киева эвакуируют из-за сообщения о минировании

Работа Шевченковского районного суда г.Киева в пятницу днем была внезапно прервана в связи с сообщением о якобы минировании здания и последующей эвакуацией работников и посетителей суда.

"В связи с поступлением сообщения о минировании помещения суда по состоянию на 14 часов в Шевченковском районном суде г.Киева проводится эвакуация сотрудников и посетителей суда", - сказано в сообщении Шевченковского райсуда на странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

В пресс-службе суда отметили, что уведомят о возобновлении работы, после проверки компетентными органами и службами помещения.

Теги: #киев #минирование #эвакуация #суд
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