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14:46 15.03.2019

Замглавы Гослесагентства предлагает создать Министерство лесного хозяйства

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Замглавы Гослесагентства предлагает создать Министерство лесного хозяйства

Заместитель главы Государственного агентства лесных ресурсов Украины Владимир Бондар предлагает создать Министерство лесного хозяйства и деревообрабатывающей промышленности, сообщила пресс-служба Гослесагентства.

"Имея отдельное министерство, мы сможем вывести лесную отрасль на высокий уровень", – отметил В.Бондар на IV съезде лесников Украины.

Он добавил, что Гослесагентство не имеет права законодательной инициативы, чтобы ускорить решение ряда вопросов, в частности, разделения функций хозяйствования и контроля, борьбы с незаконными рубками, усыханием лесов, создания рынка древесины.

По мнению замглавы ведомства, создание министерства позволит разработать национальную лесную политику, провести инвентаризацию лесов и надлежащим образом профинансировать все работы в лесном хозяйстве.

Как сообщалось, предприятия Государственного агентства лесных ресурсов по итогам 2018 года получили 466,1 чистой прибыли, а их чистый доход увеличился на 23% - до 16,8 млрд грн. Предприятия ведомства заготовили 16,5 млн куб. м древесины (+3,7% к 2017 году), объем переработки вырос на 10%, до 2 млн куб. м.

Согласно госбюджету-2019, Гослесагентству выделено 614,7 млн грн, из них 462 млн грн – на ведение лесного и охотничьего хозяйства, охрану и защиту лесов в лесном фонде.

Общая площадь лесных участков Украины составляет почти 10,4 млн га, лесистость Украины составляет 15,9%. В подчинении Гослесагентства находится 7,6 млн га лесов (73% лесного фонда Украины).

Теги: #бондар #гослесагентство #лес
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