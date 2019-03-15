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14:02 15.03.2019

В НАБУ никогда не было "дела "Оптимумспедеталь", противоправная деятельность компании зафиксирована в одном кейсе – НАБУ

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В НАБУ никогда не было "дела "Оптимумспедеталь", противоправная деятельность компании зафиксирована в одном кейсе – НАБУ

В Национальном антикоррупционном бюро Украины никогда не было дела по компании "Оптимумспецдеталь", ее противоправная деятельности была зафиксирована в расследовании закупки прицелов "Харьковским бронетанковых заводом", заявляют в ведомстве.

"В НАБУ никогда не существовало "дела "Оптимумспецдеталь", что постоянно пытаются навязать обществу. Большая часть того, что продемонстрировано в сюжетах BIHUS.info, НАБУ никогда не расследовало, тогда как расследовала военная прокуратура и ГПУ (Генеральная прокуратура Украины – ИФ)", - сказано в сообщении, опубликованном на странице НАБУ в Facebook в пятницу.

В ведомстве отметили, что у них нет ответа на вопрос о том, почему дела, которым не один год и в которых, по версии Генпрокуратуры, подследственные НАБУ лица, не были переданы в Бюро из Генеральной прокуратуры.

В то же время в сообщении отмечают, что из Генпрокуратуры в НАБУ передавали лишь материалы, в которых не упоминали эти лица.

"Что касается "Оптимумспецдеталь" В расследованиях НАБУ противоправная деятельность этой компании была зафиксирована в одном кейсе – при закупках прицелов "Харьковским бронетанковым заводом", - сказано в сообщении.

Теги: #расследование #набу #укроборонпром #гладковский
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