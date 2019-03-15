Проект поддержки Финляндией реформы украинской школы предусматривает 8 млн евро безвозвратной помощи - Минобразования

Министерство образования и науки Украины презентовало проект по поддержке Финляндией реформы образования в Украине "Новая украинская школа".

"Наш проект, который мы реализуем совместно с коллегами из Финляндии, будет таким, который развивает стратегические идеи ("Новой украинской школы" - ИФ)", - сказала министр образования и науки Лилия Гриневич в ходе презентации проекта Learning together по поддержке Финляндией реформы "Новая украинская школа" в пятницу в Киеве.

Отмечается, что проект "Финская поддержка реформы украинской школы" - это двусторонняя инициатива правительства Финляндии и Минобразования Украины. Ее внедрение происходит в рамках соглашения между Украиной и Финляндией, которое было ратифицировано в 2018 году.

Документ, в частности, предусматривает 8 млн евро безвозвратной помощи для осуществления приоритетных задач "Новой украинской школы".

Проект финансируется Министерством иностранных дел Финляндии и Европейским Союзом и рассчитан на 4 года.

Проект будет направлен на развитие компетентностей учителей, повышение их квалификации, поддержку институций по повышению квалификации учителей, а также подготовку профстандартов для директоров и учителей начальных классов.

Также в ходе проекта будет разработана новая коммуникационная стратегия Минобразования по популяризации образования.

Кроме того, будет проводиться робота по развитию образовательной среды по созданию рынка электронных образовательных ресурсов, и по созданию новых стандартов по управлению образованием.