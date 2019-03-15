НБУ намерен уточнить порядок инкассации средств и перевозки валютных ценностей

Национальный банк Украины (НБУ) предлагает уточнить некоторые организационные моменты относительно порядка инкассации средств и перевозки валютных ценностей банков в Украине, сообщается на сайте регулятора.

Разработанный центробанком проект изменений в Инструкцию по организации инкассации средств и перевозке валютных ценностей банков в Украине, в частности, уточняет:

- определение валютных ценностей с учетом последних изменений в валютном законодательстве;

- размеры максимальных объемов валютных ценностей, которые инкассируются и перевозятся, с учетом роста уровня минимальной заработной платы;

- форму бланка служебного удостоверения инкассаторов.

Замечания и предложения к проекту изменений в инструкцию НБУ будет принимать до 15 апреля 2019 года.