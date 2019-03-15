В Киеве врача облили неизвестным веществом, он госпитализирован

В Киеве на ул.Енисейской мужчина плеснул неизвестным веществом врачу в лицо, медика госпитализировали.

Как сообщает отдел коммуникации полиции г.Киева, в пятницу около 9:00 в полицию поступило сообщение о том, что в Голосеевском районе столицы возле клиники мужчина плеснул неизвестным веществом врачу в лицо.

Пострадавшего госпитализировали, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

"На место событий выехала следственно-оперативная группа и наряды патрульной полиции. Полицейские проводят осмотр места происшествия и изымают вещи со следами жидкости неизвестного происхождения, общаются со свидетелями и просматривают записи с камер видеонаблюдения, установленных неподалеку", - сказано в сообщении.

Материалы зарегистрировали в Журнале единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции. После получения информации о состоянии и степени тяжести травм врача, а также установления, каким именно веществом его облили, правоохранители определятся с правовой квалификацией события.