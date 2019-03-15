События

11:49 15.03.2019

В Киеве врача облили неизвестным веществом, он госпитализирован

1 мин читать
В Киеве врача облили неизвестным веществом, он госпитализирован

В Киеве на ул.Енисейской мужчина плеснул неизвестным веществом врачу в лицо, медика госпитализировали.

Как сообщает отдел коммуникации полиции г.Киева, в пятницу около 9:00 в полицию поступило сообщение о том, что в Голосеевском районе столицы возле клиники мужчина плеснул неизвестным веществом врачу в лицо.

Пострадавшего госпитализировали, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

"На место событий выехала следственно-оперативная группа и наряды патрульной полиции. Полицейские проводят осмотр места происшествия и изымают вещи со следами жидкости неизвестного происхождения, общаются со свидетелями и просматривают записи с камер видеонаблюдения, установленных неподалеку", - сказано в сообщении.

Материалы зарегистрировали в Журнале единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции. После получения информации о состоянии и степени тяжести травм врача, а также установления, каким именно веществом его облили, правоохранители определятся с правовой квалификацией события.

Теги: #киев #врач #полиция #нападение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:30 15.03.2019
Число погибших в результате нападения на мечети в Крайстчерче достигло 49 человек

Число погибших в результате нападения на мечети в Крайстчерче достигло 49 человек

10:21 15.03.2019
Климкин: Нападения на мечети в Новой Зеландии - это отвратительный акт насилия и ненависти

Климкин: Нападения на мечети в Новой Зеландии - это отвратительный акт насилия и ненависти

09:49 15.03.2019
В Борисполе вооруженные автоматами налетчики ограбили ювелирный магазин, забрав драгоценностей на 5млн грн – полиция Киевщины

В Борисполе вооруженные автоматами налетчики ограбили ювелирный магазин, забрав драгоценностей на 5млн грн – полиция Киевщины

08:56 15.03.2019
40 человек погибли в результате нападения на мечети в Крайстчерче - премьер Новой Зеландии

40 человек погибли в результате нападения на мечети в Крайстчерче - премьер Новой Зеландии

07:52 15.03.2019
В связи с реконструкцией будет перекрыт Шулявский путепровод - полиция

В связи с реконструкцией будет перекрыт Шулявский путепровод - полиция

21:45 14.03.2019
Злоумышленнику, совершившему нападение на сотрудника администрации президента, сообщено о подозрении – прокуратура

Злоумышленнику, совершившему нападение на сотрудника администрации президента, сообщено о подозрении – прокуратура

15:17 14.03.2019
Полиция проводит проверку по факту массового ухудшения самочувствия учеников в г.Днепр, в больницу попали 12 школьников

Полиция проводит проверку по факту массового ухудшения самочувствия учеников в г.Днепр, в больницу попали 12 школьников

15:13 14.03.2019
Полиция: Предварительная причина смерти сотрудника АП – хроническая ишемическая болезнь сердца

Полиция: Предварительная причина смерти сотрудника АП – хроническая ишемическая болезнь сердца

14:40 14.03.2019
Порошенко призвал правоохранителей в кратчайшие сроки установить виновников смерти сотрудника АП

Порошенко призвал правоохранителей в кратчайшие сроки установить виновников смерти сотрудника АП

13:02 14.03.2019
Правоохранители допрашивают двух людей, возможно, причастных к убийству сотрудника АП в Киеве

Правоохранители допрашивают двух людей, возможно, причастных к убийству сотрудника АП в Киеве

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ГБР еще не получало материалы дела, открытого по заявлению Розенблата о якобы поддержке Сытником через "черную бухгалтерию" Клинтон

ГБР намерено проверить возможную причастность Сытника к сокрытию коррупции в оборонпроме

Движение в направлении столицы на 72км трассы Киев-Одесса заблокировано из-за горящей фуры

Полиция: Предварительная причина смерти сотрудника АП – хроническая ишемическая болезнь сердца

Почетный патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет уверен, что Украина вскоре будет праздновать победу над агрессором - Россией.

ПОСЛЕДНЕЕ

Во Львовской области задекларировали доходы 43 миллионера

Обобщение: стрельба в новозеландских мечетях

Число погибших из-за нападения на мечети в Новой Зеландии достигло 49 человек

Во всех подконтрольных населенных пунктах Луганской области возможно проведение выборов президента 31 марта - ОГА

ГБР еще не получало материалы дела, открытого по заявлению Розенблата о якобы поддержке Сытником через "черную бухгалтерию" Клинтон

ГБР намерено проверить возможную причастность Сытника к сокрытию коррупции в оборонпроме

В Пекине завершила работу очередная сессия ВСНП

КНДР может приостановить переговоры с США – СМИ

Двое сотрудников полиции Полтавщины задержаны при получении взятки в размере 10000 гривен - полиция

ООН направила на Донбасс 108 тонн гуманитарной помощи – Госпогранслужба

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА