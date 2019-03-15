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11:40 15.03.2019

Во Львовской области задекларировали доходы 43 миллионера

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Во Львовской области задекларировали доходы 43 миллионера

Во Львовской области 43 человека задекларировали доход свыше 1 млн грн, сообщает пресс-служба главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) во Львовской области.

По информации ГФС, по состоянию на 11 марта жители области подали 4799 деклараций об имущественном положении на общую сумму 605, 1 млн грн.

663 декларации поданы за доходы в виде наследства, 142 декларации – за доход от продажи недвижимости, 108 деклараций – за доходы от аренды недвижимости, 12 – за доходы, полученные за границей.

Также 3448 деклараций подали граждане, имеющие право на налоговую скидку.

Теги: #гфс #декларация #миллионер #львовская_область
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