Во Львовской области задекларировали доходы 43 миллионера

Во Львовской области 43 человека задекларировали доход свыше 1 млн грн, сообщает пресс-служба главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) во Львовской области.

По информации ГФС, по состоянию на 11 марта жители области подали 4799 деклараций об имущественном положении на общую сумму 605, 1 млн грн.

663 декларации поданы за доходы в виде наследства, 142 декларации – за доход от продажи недвижимости, 108 деклараций – за доходы от аренды недвижимости, 12 – за доходы, полученные за границей.

Также 3448 деклараций подали граждане, имеющие право на налоговую скидку.