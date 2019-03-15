Обобщение: стрельба в новозеландских мечетях

В пятницу после дневной молитвы несколько человек ворвались в две мечети в Новой Зеландии - в городе Крайстчерч и его пригороде Линвуде - убив 49 человек и ранив еще около 40, в том числе детей.

Такие данные о числе жертв привел комиссар полиции Новой Зеландии Майк Буш. Большая часть погибших - 41 человек - в мечети на Дин-Авеню в Крайстчерче, остальные погибли в Линвуде.

Ранее премьер-министра страны Джасинда Ардерн сообщала о 40 погибших. Тогда отмечалось, что ранения 20 пострадавших оцениваются как тяжелые.

Кроме того, полиция города обнаружила и обезвредила несколько самодельных взрывных устройств, которые были установлены на припаркованных автомобилях нападавших.

Таким образом, по словам премьер-министра, эти теракты были заранее спланированы, однако никто из устроивших их людей ранее не попадал в поле зрения полиции как потенциальный террорист.

По данным правоохранительных органов, после стрельбы были задержаны четыре человека: трое мужчин и она женщина. Однако в полиции отметили, что не могут утверждать, что нет других подозреваемых .

Одним из нападавших оказался гражданин Австралии, это подтвердил австралийский премьер Скотт Моррисон. Он назвал нападавших "правыми экстремистами" и "жестокими террористами".

Известно, что одного из нападавших зовут Брентон Таррант. Это 28-летний мужчина из Австралии, придерживающийся ультраправых взглядов. Он вел видеотрансляцию стрельбы в интернете в течение 17 минут. Перед тем, как совершить теракт, он призвал пользователей подписаться на самого популярного YouTube-блогера в мире PewDiePie.

Кроме того, Таррант опубликовал в интернете многостраничный "манифест", объясняющий мотивы планируемого им теракта и пропитанный ненавистью к мигрантам. Сейчас его аккаунты в соцсетях заблокированы.

Премьер-министр Новой Зеландии назвала случившееся "беспрецедентным актом насилия" и "одним из самых мрачных дней" в истории страны.

После нападения на мечети уровень национальной угрозы в Новой Зеландии был поднят с низкого до высокого. Жителей города попросили не покидать свои дома, а в местном аэропорту отменили все прибывающие и отбывающие рейсы. Кроме того, в Крайстчерч были направлены дополнительные силы полиции.

Вскоре после стрельбы в мечетях в новозеландском Окленде на железнодорожной станции были обнаружены два бесхозных рюкзака. Полиция оцепила место, где они находились, и произвела их контролируемый подрыв, сообщают в пятницу австралийские СМИ.

По предварительным данным, граждане РФ в результате атак в Новой Зеландии не пострадали.