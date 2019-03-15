ГБР еще не получало материалы дела, открытого по заявлению Розенблата о якобы поддержке Сытником через "черную бухгалтерию" Клинтон

Государственное бюро расследований (ГБР) еще не получало материалы производства по заявлению народного депутата Борислава Розенблата (внефракционный), глава ГБР Роман Труба допускает, что в рамках этого расследования следственные действия будут проводиться не только в Украине.

Отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" в пятницу, получило ли ГБР материалы дела, открытого по заявлению Б.Розенблата о якобы передаче директором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артемом Сытником в США так называемой "черной бухгалтерии" для поддержки Хиллари Клинтон на президентских выборах в США, Р.Труба сказал: "По состоянию на сегодняшний день мы еще не получали эти материалы".

В то же время, по его словам, говорить о перспективах расследования этого дела можно будет только после "проведения досудебного расследования, а это комплекс определенных процессуальных действий".

"В этом случае мы говорим о следственных содействиях, которые будут проведены возможно не только на территории Украины, но и на территории другого государства, а это международные поручения", - подчеркнул он.

Как сообщалось, накануне вечером в эфире программы "Право на власть" генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что по заявлению парламентария Б.Розенблата о якобы передаче НАБУ в США так называемой "черной бухгалтерии" для поддержки Хиллари Клинтон на президентских выборах, в четверг, 15 марта было зарегистрировано уголовное производство, но вряд ли у этого дела будет перспектива.

"Сегодня я ознакомился с заявлением Розенблата... Он вручил мне решение суда... о неправомерности действий Сытника... вместе с флешкой, на которой есть разговор трёх мужчин и голос, похожий на голос Сытника говорит, что он очень хотел помочь кандидату в президенты Хиллари", - рассказал генпрокурор.

Он добавил: "Государственное бюро расследований приступит с завтрашнего дня к обработке это дела".

В свою очередь руководитель САП Назар Холодницкий, комментируя эту ситуацию, сказал: "Если он (Сытник) действительно увидел себя геополитиком и помогал Хиллари, то надо делать выводы, это неправильно...у меня с ним (с Сытником) в 2016 году был разговор на конференции в Панаме, и он мне также говорил, что хочет помочь Хиллари. На мой вопрос "Где ты, а где Хиллари" ответа не было".

По словам руководителя САП, в данном случае могло иметь место использование служебного положения, если материалы "черной бухгалтерии" использовались не по назначению, то определять это будет ГБР, которое займётся расследованием.