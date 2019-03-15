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10:30 15.03.2019

Число погибших в результате нападения на мечети в Крайстчерче достигло 49 человек

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Число жертв нападения на мечети в новозеландском городе Крайстчерч увеличилось до 49 человек, сообщает "Би-Би-Си" со ссылкой на комиссара полиции Новой Зеландии Майка Буша.

Ранее сообщалось о гибели 40 человек.

Большая часть погибших - 41 человек - в мечети на Дин-Авеню в Крайстчерче. Также нападение было совершено на мечеть в Линвуде (пригород Крайстчерча).

В полиции заявили, что в связи с нападением одному человеку предъявлено обвинение в убийствах.

Теги: #нападение #жертвы #мечеть #новая_зеландия
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