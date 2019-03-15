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09:49 15.03.2019

В Борисполе вооруженные автоматами налетчики ограбили ювелирный магазин, забрав драгоценностей на 5млн грн – полиция Киевщины

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В Борисполе вооруженные автоматами налетчики ограбили ювелирный магазин, забрав драгоценностей на 5млн грн – полиция Киевщины

Четверо злоумышленников в камуфляжной форме и масках в четверг вечером ворвались в ювелирный магазин в г.Борисполь и угрожая автоматами охраннику, похитили драгоценности на сумму около 5 млн грн, сообщает ГУ Нацполиции Украины в Киевской области и добавляет, что с целью розыска разбойников на территории района и близлежащих регионов была начата операция "Сирена".

"Злоумышленники с места совершения преступления скрылись на автомобиле "Rover" в неизвестном направлении. Магазин находился под охраной частной фирмы. После срабатывания "тревожной кнопки" к торговому заведению прибыли сотрудники частной охранной структуры, которые, в свою очередь, только потом вызвали полицию", - говорится в сообщении, обнародованном в пятницу утром на странице областного главка полиции в соцсети Фейсбук.

На территории Бориспольского района и прилегающих регионов было введено операцию "Сирена". "Однако, время было потеряно, и поиски преступников положительных результатов не дали", - отметили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Работники полиции Киевщины продолжают оперативно-розыскные мероприятия по установлению личностей нападавших и их задержания.

Теги: #киев #ограбление #борисполь #полиция
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