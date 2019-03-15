КНДР может приостановить переговоры с США – СМИ

Замминистра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи заявила, что власти страны решают вопрос о судьбе дальнейших переговоров с Вашингтоном по вопросу денуклеаризации, сообщает в пятницу агентство Associated Press (AP).

По словам замминистра, в Пхеньяне разочарованы неудачными попытками сторон прийти к соглашению в ходе второго саммита США-КНДР в Ханое.

Ожидается, что лидер КНДР Ким Чен Ын в ближайшем времени объявит о своем решении относительно приостановки переговоров.

По данным AP, при этом Цой Сон Хи подчеркнула, что Северная Корея намерена оставить за собой право проводить пуски ракет и ядерные испытания, поскольку США упустили возможность достичь договоренностей с Пхеньяном.

Замминистра иностранных дел КНДР, которая присутствовала на саммите 27-28 февраля в Ханое, описала переговорную позицию США как "эксцентричную". По ее мнению, атмосфера враждебности и недоверия между сторонами была создана из-за госсекретаря США Майка Помпео и советника по нацбезопасности Джона Болтона.

"Цой Сон Хи заявила, что заявления высокопоставленных советников (президента США - ИФ) Дональда Трампа после саммита лишь ухудшили отношения (между двумя странами - ИФ)", - отмечает агентство.

Тем не менее, личные отношения между президентом США Д.Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном по-прежнему хорошие, добавила она.

В конце февраля состоялся второй саммит лидеров США и КНДР, который закончился преждевременно и без подписания итогового соглашения между сторонами. Причиной разногласий на саммите стали санкции против КНДР. После саммита американский президент Дональд Трамп заявил, что КНДР потребовали полного снятия санкций, в то время как МИД КНДР по итогам переговоров отметил, что Пхеньян просил лишь о частичной отмене ограничительных мер.