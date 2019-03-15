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08:56 15.03.2019

40 человек погибли в результате нападения на мечети в Крайстчерче - премьер Новой Зеландии

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Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн в пятницу подтвердила гибель 40 человек в результате нападений на мечети в городе Крайстчерч.

По ее словам, 10 человек погибли в мечети в Линвуде (пригород Крайстчерча), и 30 человек - в мечети на Дин-Авеню в самом городе.

Еще более 20 человек получили серьезные ранения. Они находятся в больнице.

"Очевидно, это можно трактовать только как террористическую атаку", - заявила премьер-министр на пресс-конференции.

В стране был повышен уровень национальной угрозы, передает CBS News. В аэропорту Крайстчерча отменили все прибывающие и отбывающие рейсы.

Полиция призывает жителей города не выходить из дома.

После атаки были задержаны четыре человека: трое мужчин и одна женщина.

"Мы не можем утверждать, что нет других подозреваемых", - добавили в полиции.

Теги: #нападение #жертвы #мечеть #новзеландия
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