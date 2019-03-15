Двое сотрудников полиции Полтавщины задержаны при получении взятки в размере 10000 гривен - полиция

Двое сотрудников Национальной полиции в Полтавской области были задержаны при получении неправомерной выгоды размере 10000 гривен, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Был установлен факт причастности к неправомерным действиям отдельных сотрудников Кобеляцкого отдела полиции Полтавщины. Два оперуполномоченных сектора криминальной полиции были уличены в вымогательстве взятки. За возможность избежать ответственности за кражу мужчина должен был передать полицейским 10000 гривен" - говорится в сообщении, на официальном сайте Нацполиции в четверг вечером.

Во время передачи средств их задержали сотрудники внутренней безопасности НПУ и следователи ГБР.

"По материалам внутренней безопасности НПУ следователи территориального управления ГБР, расположенного в городе Полтава, начали уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины" – отметил в полиции

"Готовится объявления подозрения полицейским и ходатайство об избрании меры пресечения" – подытожили в полиции.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.