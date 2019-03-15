События

08:36 15.03.2019

ООН направила на Донбасс 108 тонн гуманитарной помощи – Госпогранслужба

1 мин читать
ООН направила на Донбасс 108 тонн гуманитарной помощи – Госпогранслужба

етский фонд Организации Объединенных наций "ЮНИСЕФ" направил в Донецкую область гуманитарную помощь (общий вес 108 тонн), сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд во временно оккупированную территорию Украины последовали 8 грузовых автомобиля от Детского фонда ООН "ЮНИСЕФ". Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области мебель, строительные материалы и медицинские средства общим весом 108 тонн" - говорится в сообщении пресс-службы в пятницу утром.

Теги: #гумпомощь #украина #донбасс #оон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:53 15.03.2019
Двое сотрудников полиции Полтавщины задержаны при получении взятки в размере 10000 гривен - полиция

Двое сотрудников полиции Полтавщины задержаны при получении взятки в размере 10000 гривен - полиция

07:52 15.03.2019
В связи с реконструкцией будет перекрыт Шулявский путепровод - полиция

В связи с реконструкцией будет перекрыт Шулявский путепровод - полиция

07:19 15.03.2019
Боевики НВФ четыре раза открывали огонь по позициям ВСУ, потерь среди украинских военнослужащих нет – штаб ООС

Боевики НВФ четыре раза открывали огонь по позициям ВСУ, потерь среди украинских военнослужащих нет – штаб ООС

06:11 15.03.2019
Суд рассмотрит апелляцию Минэкологии на отмену запрета охоты на лося 18 марта

Суд рассмотрит апелляцию Минэкологии на отмену запрета охоты на лося 18 марта

04:43 15.03.2019
На Мариупольском направлении украинские военные сбили квадрокоптер боевиков – штаб ООС

На Мариупольском направлении украинские военные сбили квадрокоптер боевиков – штаб ООС

03:34 15.03.2019
Жители Запорожья, отобравшие у покупателя авто сумку с деньгами на элитное авто, приговорены к 12 годам тюрьмы – прокуратура

Жители Запорожья, отобравшие у покупателя авто сумку с деньгами на элитное авто, приговорены к 12 годам тюрьмы – прокуратура

01:01 15.03.2019
Руководитель САП допускает, что Сытник знал о потворствовании НАБУ незаконным схемам в оборонном комплексе

Руководитель САП допускает, что Сытник знал о потворствовании НАБУ незаконным схемам в оборонном комплексе

00:39 15.03.2019
Вряд ли дело по заявлению Розенблата о якобы сотрудничестве НАБУ с США на выборах в Америке будет иметь перспективу – генпрокурор

Вряд ли дело по заявлению Розенблата о якобы сотрудничестве НАБУ с США на выборах в Америке будет иметь перспективу – генпрокурор

23:58 14.03.2019
Генпрокурор надеется, что ГБР установит всех представителей силовых структур, покрывавших незаконные схемы в оборонной сфере

Генпрокурор надеется, что ГБР установит всех представителей силовых структур, покрывавших незаконные схемы в оборонной сфере

22:30 14.03.2019
Волынь стала надежным тылом для армии и центром волонтерского движения - Порошенко

Волынь стала надежным тылом для армии и центром волонтерского движения - Порошенко

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Движение в направлении столицы на 72км трассы Киев-Одесса заблокировано из-за горящей фуры

Полиция: Предварительная причина смерти сотрудника АП – хроническая ишемическая болезнь сердца

Почетный патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет уверен, что Украина вскоре будет праздновать победу над агрессором - Россией.

Правоохранители допрашивают двух людей, возможно, причастных к убийству сотрудника АП в Киеве

Украинские правоохранители задержали на админгранице с Крымом боевика, завербованного в РФ

ПОСЛЕДНЕЕ

КНДР может приостановить переговоры с США – СМИ

40 человек погибли в результате нападения на мечети в Крайстчерче - премьер Новой Зеландии

Израильская авиация нанесла удары по большому количеству целей ХАМАС в секторе Газа

Китай надеется на успешное завершение консультаций по торговле с США - премьер Госсовета

Полиция Новой Зеландии задержала четырех подозреваемых в расстрелах в мечетях

Премьер-министр Новой Зеландии назвала стрельбу в Крайстчерче "одним из самых мрачных дней" в истории страны

Неизвестный открыл стрельбу в мечети в Новой Зеландии, по меньшей мере шесть человек убиты – СМИ

Система ПВО Израиля перехватила одну из ракет, выпущенных из Сектора Газа

Израильские военные начали атаку на террористические цели в Секторе Газа

США отозвали 340 виз у представителей Венесуэлы – госдеп

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА