ООН направила на Донбасс 108 тонн гуманитарной помощи – Госпогранслужба

етский фонд Организации Объединенных наций "ЮНИСЕФ" направил в Донецкую область гуманитарную помощь (общий вес 108 тонн), сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд во временно оккупированную территорию Украины последовали 8 грузовых автомобиля от Детского фонда ООН "ЮНИСЕФ". Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области мебель, строительные материалы и медицинские средства общим весом 108 тонн" - говорится в сообщении пресс-службы в пятницу утром.