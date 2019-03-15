Израильская авиация нанесла удары по большому количеству целей ХАМАС в секторе Газа

Не менее ста целей в секторе Газа, имеющих отношение к террористической группировке ХАМАС, атаковали ВВС Израиля в пятницу утром в ответ на предпринятый оттуда ракетный обстрел, сообщает интернет-портал израильской газеты "Джерузалем пост".

По ее данным, среди целей, по которым были нанесены удары, - штаб-квартира ХАМАС в пригороде города Газа. Кроме того, атакованы подземный объект, на котором производились ракеты, а также несколько военных целей и КПП.

Ракетный обстрел был предпринят с территории сектора Газа в ночь на пятницу. По сообщению армии обороны Израиля, одна из двух ракет была перехвачена средствами израильской противовоздушной обороны.

"Две ракеты выпущены в сторону Израиля с территории сектора Газа. Наша система ПВО успешно перехватила одну из ракет", - сообщили военные на официальной странице в Twitter.