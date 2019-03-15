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07:59 15.03.2019

Китай надеется на успешное завершение консультаций по торговле с США - премьер Госсовета

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Китай надеется на успешное завершение консультаций по торговле с США - премьер Госсовета

Преодоление торговых разногласий между Китаем и США отвечает интересам обеих стран, Пекин надеется на их успешное завершение, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на пресс-конференции по завершении сессии ВСНП.

"В настоящее время проходят двухсторонние консультации, мы надеемся, что они завершатся успешно на основе соблюдения взаимных интересов и выгоды. Мы считаем, что это является надеждой всего мира", - сказал Ли Кэцян.

Он отметил, что стабильное развитие торгово-экономических связей между двумя странами отвечает из общим интересам.

Премьер Госсовета также подчеркнул, что разногласия в торговых отношениях между Китаем и США не должны оказывать негативное влияние на отношения с европейскими и другими странами мира.

"Китайско-американские противоречия в торговле носят двухсторонний характер, мы не должны использовать третьи стороны, не должны наносить им ущерб", - сказал он.

При этом Ли Кэцян отметил, что в отношениях между Европой и Китаем также существуют противоречия и проблемы, но в области их преодоления накоплен определенный опыт, которые следует использовать в дальнейшем.

Ли Кэцян напомнил, что в настоящее время Китай и ЕС ведут переговоры по вопросам инвестиций, суть которых в расширении сфер капиталовложений.

Премьер заявил, что эти вопросы станут предметом обсуждения в ходе его визита в штаб-квартиру ЕС в апреле.

Теги: #сша #внешторг #ес #китай
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