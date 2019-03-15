В связи с реконструкцией будет перекрыт Шулявский путепровод - полиция

У В Киеве с 16 марта в связи с реконструкцией будет перекрыт Шулявский путепровод, движение транспорта будет организовано по прилегающим улицам, сообщает пресс-служба патрульной полиции.

"Движение транспорта в направлении улиц Александра Довженко - Вадима Гетьмана будет происходить по улицам Антона Цедика и Петра Нестерова, с выездом на проспект Победы. Для этого на пересечении улицы Петра Нестерова и проспекта Победы устроен временный светофорный объект. Дальше - по проспекту Победы до пересечения с улицей Гарматной - на указанном перекрестке также устраивается временный светофорный объект для обеспечения возможности левого поворота на улицу Гарматную. Далее - по улице Гарматной и улице Выборгской обеспечивается выезд на улицу Вадима Гетьмана" – говорится в сообщении, на официальной странице патрульной полиции в соцсети Фейсбук в четверг.

"На путях объезда предусмотрена организация одностороннего движения автомобильного транспорта, а именно: улица Антона Цедика (до пересечения с улицей Петра Нестерова) и улица Петра Нестерова будут переведены в режим одностороннего движения; улица Гарматная (до пересечения с улицей Выборгской) и улица Выборгская также будут переведены в режим одностороннего движения" – подытожили в полиции.