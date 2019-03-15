Полиция Новой Зеландии задержала четырех подозреваемых в расстрелах в мечетях

Новозеландская полиция сообщила о задержании четырех человек, подозреваемых в причастности к стрельбе в двух мечетях в городе Крайстчерч и его пригороде Линвуд.

"Четверо задержаны. Трое мужчин и одна женщина", - сказал комиссар полиции Новой Зеландии Майк Буш.

Он также добавил, что было несколько сообщений о самодельных взрывных устройствах, прикрепленных к транспортным средствам, которые полиции удалось обезвредить.

Официальных данных о жертвах трагедии пока нет. Однако новозеландские СМИ сообщают, что погибли от девяти до 27 человек.

Ранее сообщалось о стрельбе в мечети в центре города Крайстчерч и в мечети пригорода Линвуд. Один человек был задержан. Стрелок представился как "Брентон Таррант" - 28-летний мужчина австралийского происхождения.

Он снимал на видео, как стрелял в людей в мечети. Запись велась в течение 17 минут.

Полиция города заявила, что работает над тем, чтобы удалить кадры из социальных сетей.

Перед происшествием стрелок написал 37-страничный манифест, в котором объяснял, кто он и почему устроил стрельбу в мечети Крайстчерча. В нем он заявляет, что это "террористическая атака".

Twitter приостановил действие аккаунта на имя "Брентон Таррант".