События

07:23 15.03.2019

Полиция Новой Зеландии задержала четырех подозреваемых в расстрелах в мечетях

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Новозеландская полиция сообщила о задержании четырех человек, подозреваемых в причастности к стрельбе в двух мечетях в городе Крайстчерч и его пригороде Линвуд.

"Четверо задержаны. Трое мужчин и одна женщина", - сказал комиссар полиции Новой Зеландии Майк Буш.

Он также добавил, что было несколько сообщений о самодельных взрывных устройствах, прикрепленных к транспортным средствам, которые полиции удалось обезвредить.

Официальных данных о жертвах трагедии пока нет. Однако новозеландские СМИ сообщают, что погибли от девяти до 27 человек.

Ранее сообщалось о стрельбе в мечети в центре города Крайстчерч и в мечети пригорода Линвуд. Один человек был задержан. Стрелок представился как "Брентон Таррант" - 28-летний мужчина австралийского происхождения.

Он снимал на видео, как стрелял в людей в мечети. Запись велась в течение 17 минут.

Полиция города заявила, что работает над тем, чтобы удалить кадры из социальных сетей.

Перед происшествием стрелок написал 37-страничный манифест, в котором объяснял, кто он и почему устроил стрельбу в мечети Крайстчерча. В нем он заявляет, что это "террористическая атака".

Twitter приостановил действие аккаунта на имя "Брентон Таррант".

Теги: #новзеландия #стрельба #задержанные
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