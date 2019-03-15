Боевики НВФ четыре раза открывали огонь по позициям ВСУ, потерь среди украинских военнослужащих нет – штаб ООС

Боевики незаконных вооруженных формирований четыре раза открывали огонь по позициям Объединенных сил, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"14 марта российские оккупационные войска четыре раза открывали огонь по позициям наших войск, один раз применив при этом вооружение, запрещенное Минскими договоренностями… Потерь среди наших защитников нет" – говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

Боевики применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": из крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Богдановка. В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": из стрелкового оружия - вблизи поселка Травневое; со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Луганск; из минометов калибра 82 мм - у села Екатериновка" – отметили в штабе ООС.

"С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано" – подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки, один боевик НВФ получил ранение. Кроме того украинские военные уничтожили боевую машину пехоты противника БМП-1.