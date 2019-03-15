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06:11 15.03.2019

Суд рассмотрит апелляцию Минэкологии на отмену запрета охоты на лося 18 марта

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Суд рассмотрит апелляцию Минэкологии на отмену запрета охоты на лося 18 марта

 Шестой апелляционный административный суд 18 марта рассмотрит апелляционную жалобу Министерства экологии и природных ресурсов Украины на решение суда первой инстанции, которым отменен приказ о занесении лося в Красную Книгу Украины.

Как сообщает в четверг пресс-служба Минэкологии, начало судебного заседания – в понедельник, 18 марта, в 15:30.

Апелляцию на решение Окружного административного суда Киева Минэкологии подало в декабре 2018 года.

"Министерство экологии настаивает, что суд оценивал не саму процедуру принятия министерского приказа, которая прошла без нарушений, с соблюдением норм национального законодательства, а вывод научного учреждения – Национальной комиссии по вопросам Красной книги Украины НАН, которым государству рекомендуется взять животное под защиту", - сказано в сообщении.

В Минэкологии заявляют, что у них нет оснований не доверять выводам Нацкомиссии по вопросам Красной книги, основанных на научном анализе популяции лося на территории Украины.

Как сообщалось со ссылкой на портал "Судебная власть Украины", Окружной административный суд Киева признал противоправным и недействительным внесение лося европейского в Красную книгу Украины и запрет на охоту на него.

В информации отмечается, что одним из основных оснований отмены приказа стало то, что в соответствующем представлении Нацкомиссии не приведено ни одного научного обоснования необходимости внесения животного в Красную книгу Украины и не указаны четкие данные о численности популяции и ее динамике. Подчеркивается, что после 2009 года исследования состояния популяции лося в Украине не проводились.

В свою очередь, О.Семерак отметил, что исследования популяции велись и проводятся на данный момент.

"Учет популяции лося ведется охотничьими хозяйствами, Академией наук Украины. Третий вектор - это работа Минэкологии, которую мы начали совместно с немецкими партнерами. Прошел первый этап исследования с применением вертолетов для подсчета популяции. Сейчас, когда выпал снег, будем проводить следующий этап", - отметил он.

28 ноября 2018 года министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак заявил о намерении подать апелляцию относительно признания решения министерства недействительным.

"Наше решение было принято с соблюдением всех норм законодательства и юстировано Министерством юстиции. Я удивлен агрессивностью некоторых граждан Украины, которые через суды пытаются отвоевать себе право убивать животных, популяция которых существенно сократилась и которые находятся под защитой в других странах", - сказал О.Семерак.

Теги: #лоси #украина #суд #минэкологии
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