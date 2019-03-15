События

04:48 15.03.2019

Система ПВО Израиля перехватила одну из ракет, выпущенных из Сектора Газа

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Система ПВО Израиля перехватила одну из ракет, выпущенных из Сектора Газа

Одна из двух ракет, выпущенных с территории Сектора Газа, была перехвачена средствами израильской противовоздушной обороны (ПВО), сообщает Армия обороны Израиля.

"Две ракеты выпущены в сторону Израиля с территории Сектора Газа. Наша система ПВО успешно перехватила одну из ракет", - сообщают военные на официальной странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что сирены тревоги прозвучали в региональном совете Эшколь на юге страны.

Система оповещения сработала сразу после того, как Армия обороны Израиля заявила о начале атак на террористические объекты в Секторе Газа.

Теги: #газ #ракеты #перехват #израиль
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