Система ПВО Израиля перехватила одну из ракет, выпущенных из Сектора Газа

Одна из двух ракет, выпущенных с территории Сектора Газа, была перехвачена средствами израильской противовоздушной обороны (ПВО), сообщает Армия обороны Израиля.

"Две ракеты выпущены в сторону Израиля с территории Сектора Газа. Наша система ПВО успешно перехватила одну из ракет", - сообщают военные на официальной странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что сирены тревоги прозвучали в региональном совете Эшколь на юге страны.

Система оповещения сработала сразу после того, как Армия обороны Израиля заявила о начале атак на террористические объекты в Секторе Газа.