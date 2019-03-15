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03:34 15.03.2019

Жители Запорожья, отобравшие у покупателя авто сумку с деньгами на элитное авто, приговорены к 12 годам тюрьмы – прокуратура

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Жители Запорожья, отобравшие у покупателя авто сумку с деньгами на элитное авто, приговорены к 12 годам тюрьмы – прокуратура

 Московский районный суд Харькова вынес приговор по делу о разбойном нападении на жителя Днепра, в результате которого у мужчины отобрали 1,7 млн.грн.

"Приговором Московского районного суда Харькова четверо жителей Запорожья в возрасте от 27 до 33 лет признаны виновными в разбое, направленном на завладение имуществом в особо крупных размерах (ч.4 ст.187 УК Украины)... Суд назначил каждому из нападавших наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.

Как сообщалось, в декабре 2016 года неизвестные напали на жителя Днепра, приехавшего в Харьков, чтобы купить элитный внедорожник, и отобрали у него сумку с деньгами. Это произошло днем возле большого супермаркета в спальном районе Харькова. Потерпевший вместе с другом пытался догнать нападавших самостоятельно, но те пригрозили им оружием.

В тот же день на блок-посту на выезде из Харькова полиция задержала нападавших. У них изъяли похищенные деньги и оружие.

Теги: #прокуратура #разбойники #украина #запорожье
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