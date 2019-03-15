Израильские военные начали атаку на террористические цели в Секторе Газа

Армия обороны Израиля сообщила о начале атак на цели в Секторе Газа.

"Мы только что начали наносить удары по террористическим объектам в Газе. Подробности последуют", - говорится в сообщении армии, размещенном в Twitter.

Ранее сообщалось, что в сторону Тель-Авива были выпущены две ракеты из сектора Газа. Предполагается, что речь идет о неуправляемых ракетах М-75, производимых движением ХАМАС. Дальность этих ракет - 75 км. Этого достаточно, чтобы поразить мишени в Тель-Авиве.