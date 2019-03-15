Руководитель САП допускает, что Сытник знал о потворствовании НАБУ незаконным схемам в оборонном комплексе

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявляет, что не может получить от НАБУ материалы о коррупции в оборонном комплексе, и допускает, что директор Бюро Артем Сытник был в курсе участия его подчинённых в незаконных схемах.

В ночь на пятницу в эфире программы "Право на власть" на телеканале 1+1 Н.Холодницкий признал, что дело, в котором фигурировало предприятие "Оптимумспецдеталь", стало "провалом в процессуальном руководстве".

Он с сожалением констатировал, что прокуроры САП не знали о существовании 87 страниц переписки фигурантов оборонного скандала. "Где дальше эти материалы потерялись в стенах НАБУ (после того, как военная прокуратура передала их в Бюро - ИФ) - я не знаю...мы не можем проконтролировать, когда материалы физически прячут от прокуроров", - сказал он.

Н.Холодницкий добавил: "Сегодня уже пошли девятые сутки, как я не могу добиться от руководства НАБУ информации, где эти материалы, каково было их движение".

Отвечая на вопрос о том, мог ли знать директор НАБУ о том, что его сотрудники покрывают незаконные схемы в оборонном комплексе, Н.Холодницкий сказал: "это моя догадка, которая должна быть проверена ГБР. Я считаю, что знал".

На вопрос ведущей о том, может ли до выборов президента САП сказать, мог ли быть причастен президент Украины Петр Порошенко к незаконным схемам в оборонном комплексе, Н.Холодницкий сказал: "Я смогу сказать это до выборов в случае, если у меня будут все надлежащие доказательства".

Кроме этого, руководитель САП заявил, что нельзя поручать расследование коррупционного скандала НАБУ, когда его сотрудники сами могут быть к этому причастными. По словам Н.Холодницкого, расследованием подобного рода преступлений по законодательству не может заниматься другой орган, кроме антикоррупционного, поэтому прокуроры САП сами будут проводить расследование с привлечением оперативных возможностей других правоохранительных структур.