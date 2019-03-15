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00:39 15.03.2019

Вряд ли дело по заявлению Розенблата о якобы сотрудничестве НАБУ с США на выборах в Америке будет иметь перспективу – генпрокурор

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Вряд ли дело по заявлению Розенблата о якобы сотрудничестве НАБУ с США на выборах в Америке будет иметь перспективу – генпрокурор

 ГБР приступит к расследованию дела по заявлению народного депутата Бориса Розенблата (внефракционный) о якобы передаче НАБУ в США так называемой "черной бухгалтерии" для поддержки Хиллари Клинтон на президентских выборах, но вряд ли у этого дела будет перспектива, считает генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

В четверг вечером в эфире программы "Право на власть" на телеканале 1+1 генпрокурор рассказал, что изначально с недоумением отнёсся к тому факту, что депутат, сам являющийся фигурантом уголовного дела, заявляет о совершении преступления.

"Сегодня я ознакомился с заявлением Розенблата... Он вручил мне решение суда... о неправомерности действий Сытника... вместе с флешкой, на которой есть разговор трёх мужчин и голос, похожий на голос Сытника говорит, что он очень хотел помочь кандидату в президенты Хиллари", - рассказал генпрокурор.

Он сообщил, что по данному заявлению парламентария в четверг было зарегистрировано уголовное производство. "Думаю, что перспектива его не очень большая...пленка, полученная незаконным способом, не будет доказательством ни в каком суде, но дело, тем не менее, после поданного заявления надо регистрировать", - пояснил Ю.Луценко.

Он добавил: "Государственное бюро расследований приступит с завтрашнего дня к обработке это дела".

В целом, оценивая ситуацию, генпрокурор сказал, что несколько насторожен относительно внешнеполитических моментов. "Но если это действительно голос Сытника, то ему также надо было бы думать, что говорить, и учитывать, что в дипломатии надо 10 раз подумать, прежде чем что-то произнести", - отметил генпрокурор.

В свою очередь руководитель САП Назар Холодницкий, комментируя эту ситуацию, сказал: "Если он (Сытник) действительно увидел себя геополитиком и помогал Хиллари, то надо делать выводы, это неправильно...у меня с ним (с Сытником) в 2016 году был разговор на конференции в Панаме, и он мне также говорил, что хочет помочь Хиллари. На мой вопрос "Где ты, а где Хиллари" ответа не было".

По словам руководителя САП, в данном случае могло иметь место использование служебного положения, если материалы "черной бухгалтерии" использовались не по назначению, то определять это будет ГБР, которое займётся расследованием.

Теги: #генпрокурор #украина #комментарий
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