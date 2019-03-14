Генпрокурор надеется, что ГБР установит всех представителей силовых структур, покрывавших незаконные схемы в оборонной сфере

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассчитывает, что не только представители НАБУ, но и сотрудники других правоохранительных органов, причастные к незаконным схемам в оборонном комплексе, будут привлечены к ответственности.

"В случае с НАБУ есть фамилии людей, которые подписали эти документы (о вычеркивании из списка сомнительных компаний "Оптимумспецдеталь" - ИФ), в случае с ГПУ и ГФС фамилий нет, но для этого создано Государственное бюро расследований, которое проводит эту работу, дело зарегистрировано сразу после сюжета bihus.info", - рассказал генпрокурор в четверг вечером в эфире программы "Право на власть" на телеканале 1+1.

Ю.Луценко подчеркнул, что несколько дней назад завершилась экспертиза записей, и ГБР получит доступ ко всем материалам. "Надеюсь, что мы установим всем предателей (причастных к незаконным схемах в оборонной сфере - ИФ), не только в НАБУ, но и во всех других правоохранительных органах", - сказал он.

Генпрокурор также выразил мнение о том, что ГПУ, СБУ и ГФС необходимо прекратить выдавать справки относительно сомнительности репутации той или иной компании, чтобы у правоохранителей не было соблазна за вознаграждение исключать из списка ту или иную компанию.

Ю.Луценко напомнил, что 87 страниц документов с перепиской фигурантов оборонного скандала изначально Генпрокуратура передала в НАБУ. В этих документах, как отметил генпрокурор, речь шла о вероятных коррупционных связях сотрудников НАБУ с фигурантами незаконных схем. "Вся переписка была у них, мы ее предоставили ещё в далёком 2017 году. К сожалению, вынужден констатировать, что НАБУ, избалованное своим имиджем самой чистой и самой профессиональной службы, не предприняло мер в отношении своих сотрудников. Это называется покрыванием чести мундира", - добавил Ю.Луценко.