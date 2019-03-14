Волынь стала надежным тылом для армии и центром волонтерского движения - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко в рамках рабочего визита в город Ковель отметил, что Волынь стала надежным тылом для армии и центром волонтерского движения, сообщает пресс-служба администрации президента Украины.

"Тысячи ваших земляков стали в ряды ВСУ. Ваша область стала надежным тылом для армии, стала центром волонтерского движения. Спасибо вам за все сделанное", - говорится в сообщении, на официальном сайте администрации президента Украины в четверг вечером.

Глава государства отметил воинские части, дислоцированные на Волыни - 14 отдельная механизированная бригада, 39-й отдельный зенитный ракетный полк. Президент поблагодарил жителей Волыни за поддержку армии, отметив, что более 170 волынян отдали жизнь за независимость Украины.

"Где бы я ни был в Украине, везде единодушны - мы никогда не сдадим нашу землю и нашу страну врагу. Мы никогда не станем на колени, хотя некоторые кандидаты в президенты собираются стать на колени, просить прощения у Путина и вымаливать пощаду. Нет. Наша нация способна себя защитить и вернуть каждый клочок украинской земли. Мы наперекор всем будем развиваться, у нас все есть для этого", - подчеркнул П.Порошенко.