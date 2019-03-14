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22:16 14.03.2019

В Израиле сообщают о взрывах в Тель-Авиве и сиренах воздушной тревоги

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В Израиле сообщают о взрывах в Тель-Авиве и сиренах воздушной тревоги

Армия обороны Израиля сообщает, что в Тель-Авиве в четверг вечером сработали сирены воздушной тревоги.

"Сирены воздушной тревоги звучат в Тель-Авиве", - говорится в сообщении армии.

В свою очередь газета The Jerusalem Post сообщает, что в городе слышны звуки взрывов.

По данным местных СМИ, которые ссылаются на ЦАХАЛ, в сторону Тель-Авива были выпущены две ракеты из сектора Газа. Предполагается, что речь идет о неуправляемых ракетах М-75, производимых движением ХАМАС. Дальность этих ракет - 75 км. Этого достаточно, чтобы поразить мишени в Тель-Авиве.

Более подробных данных о произошедшем в Тель-Авиве пока не поступало.

Теги: #армия #сирены #взрывы #израиль
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