Злоумышленнику, совершившему нападение на сотрудника администрации президента, сообщено о подозрении – прокуратура

Киевской местной прокуратурой №10 объявлено о подозрении 25-летнему гражданину Республики Армения в совершении разбойного нападения на 46-летнего местного жителя, сотрудника администрации президента Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

"13 марта примерно в 23 часа 50 минут, находясь на ул. Баггоутовской в Киеве, подозреваемый вместе с еще одним злоумышленником, личность которого в настоящее время устанавливается, находясь в состоянии алкогольного опьянения заметили ранее незнакомого им человека и решили совершить на него нападение с целью завладения его личным имуществом" – говорится в сообщении, на официальной странице прокуратуры города Киева в соцсети Фейсбук в четверг вечером.

Злоумышленники нанесли пострадавшему несколько ударов в голову, после чего забрали его мобильный телефон и банковскую карту и скрылись с места совершения преступления. Впоследствии тело потерпевшего утром 14 марта обнаружили прохожие.

Погибшим мужем оказался сотрудник администрации президента Украины.

По данным предварительного следствия смерть мужчины наступила в результате хронической ишемической болезни сердца.

"В настоящее время один из нападавших задержан в порядке статьи 208 УПК Украины и ему объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 187 УК Украины (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием опасным для жизни человека, подвергшегося нападению). У подозреваемого изъяли вещественное доказательство - мобильный телефон потерпевшего" – отметили в прокуратуре.

"Сейчас готовится ходатайство суда об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Также принимаются меры по установлению личности второго нападающего и его задержанию" – подытожили в прокуратуре.