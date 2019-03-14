События

21:45 14.03.2019

Злоумышленнику, совершившему нападение на сотрудника администрации президента, сообщено о подозрении – прокуратура

2 мин читать
Злоумышленнику, совершившему нападение на сотрудника администрации президента, сообщено о подозрении – прокуратура

Киевской местной прокуратурой №10 объявлено о подозрении 25-летнему гражданину Республики Армения в совершении разбойного нападения на 46-летнего местного жителя, сотрудника администрации президента Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

"13 марта примерно в 23 часа 50 минут, находясь на ул. Баггоутовской в Киеве, подозреваемый вместе с еще одним злоумышленником, личность которого в настоящее время устанавливается, находясь в состоянии алкогольного опьянения заметили ранее незнакомого им человека и решили совершить на него нападение с целью завладения его личным имуществом" – говорится в сообщении, на официальной странице прокуратуры города Киева в соцсети Фейсбук в четверг вечером.

Злоумышленники нанесли пострадавшему несколько ударов в голову, после чего забрали его мобильный телефон и банковскую карту и скрылись с места совершения преступления. Впоследствии тело потерпевшего утром 14 марта обнаружили прохожие.

Погибшим мужем оказался сотрудник администрации президента Украины.

По данным предварительного следствия смерть мужчины наступила в результате хронической ишемической болезни сердца.

"В настоящее время один из нападавших задержан в порядке статьи 208 УПК Украины и ему объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 187 УК Украины (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием опасным для жизни человека, подвергшегося нападению). У подозреваемого изъяли вещественное доказательство - мобильный телефон потерпевшего" – отметили в прокуратуре.

"Сейчас готовится ходатайство суда об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Также принимаются меры по установлению личности второго нападающего и его задержанию" – подытожили в прокуратуре.

Теги: #киев #прокуратура #украина #разбой
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:30 14.03.2019
Волынь стала надежным тылом для армии и центром волонтерского движения - Порошенко

Волынь стала надежным тылом для армии и центром волонтерского движения - Порошенко

22:00 14.03.2019
"Динамо" второй раз разгромно проиграло "Челси" и вылетело из Лиги Европы

"Динамо" второй раз разгромно проиграло "Челси" и вылетело из Лиги Европы

19:00 14.03.2019
В МИД Украины напомнили посетившим оккупированный Крым французским политикам об ответственности за нарушение украинского законодательства

В МИД Украины напомнили посетившим оккупированный Крым французским политикам об ответственности за нарушение украинского законодательства

17:44 14.03.2019
Группа хакеров готовила кибератаки на компьютеры госучреждений во время выборов президента Украины – СБУ

Группа хакеров готовила кибератаки на компьютеры госучреждений во время выборов президента Украины – СБУ

16:27 14.03.2019
Глава "Укроборонпрома": Украина обладает необходимой техдокументацией для ремонта и продления летного ресурса модельного ряда боевых "МиГ", "Су", "Ил", "Ми"

Глава "Укроборонпрома": Украина обладает необходимой техдокументацией для ремонта и продления летного ресурса модельного ряда боевых "МиГ", "Су", "Ил", "Ми"

15:52 14.03.2019
Гражданин РФ предлагал украинским пограничникам взятку в 10 тыс рублей

Гражданин РФ предлагал украинским пограничникам взятку в 10 тыс рублей

15:22 14.03.2019
Ryanair будет осуществлять рейсы из Киева в Катовице с 30 октября

Ryanair будет осуществлять рейсы из Киева в Катовице с 30 октября

14:41 14.03.2019
НАБУ отстранило двоих детективов на время расследования дела о незаконных схемах в "оборонке"

НАБУ отстранило двоих детективов на время расследования дела о незаконных схемах в "оборонке"

14:26 14.03.2019
Мифы о вреде вакцинации в Украине распространяли в соцсетях из аккаунтов, связанных с РФ – Климкин

Мифы о вреде вакцинации в Украине распространяли в соцсетях из аккаунтов, связанных с РФ – Климкин

14:18 14.03.2019
Прокуратура АРК направила в суд 87 обвинительных актов против крымских депутатов, содействовавших оккупации полуострова

Прокуратура АРК направила в суд 87 обвинительных актов против крымских депутатов, содействовавших оккупации полуострова

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Движение в направлении столицы на 72км трассы Киев-Одесса заблокировано из-за горящей фуры

Полиция: Предварительная причина смерти сотрудника АП – хроническая ишемическая болезнь сердца

Почетный патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет уверен, что Украина вскоре будет праздновать победу над агрессором - Россией.

Правоохранители допрашивают двух людей, возможно, причастных к убийству сотрудника АП в Киеве

Украинские правоохранители задержали на админгранице с Крымом боевика, завербованного в РФ

ПОСЛЕДНЕЕ

В Израиле сообщают о взрывах в Тель-Авиве и сиренах воздушной тревоги

Следовавший из Мариуполя в Венецию балкер с грузом металла под флагом Либерии сел на мель в Керченском проливе

Движение в направлении столицы на 72км трассы Киев-Одесса заблокировано из-за горящей фуры

Суд допросил еще 12 свидетелей в деле по обвинению Труханова в завладении 185 млн грн при покупке завода "Краян"

Международная конференция по вопросам реформ в Украине пройдет 2-4 июля в Канаде – посол

Вандалы повредили монумент Вечной Славы в Ровно, – полиция

Денисова обсудила с представителями МККК в Украине необходимость медпомощи украинским военнопленным и политзаключенным в РФ

Суд продлил арест обвиняемому в подрыве офиса венгров в Закарпатье – Генпрокуратура

Украинская "Мрия" пролетит над Венецией на открытии 58-й биеннале – Порошенко

Боевики с начала суток четырежды обстреляли позиции ВСУ, потеряв при ответном огне БМП – штаб ООС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА