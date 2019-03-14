События

21:27 14.03.2019

Следовавший из Мариуполя в Венецию балкер с грузом металла под флагом Либерии сел на мель в Керченском проливе

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Следовавший из Мариуполя в Венецию балкер с грузом металла под флагом Либерии сел на мель в Керченском проливе

Судно Maryland под флагом Либерии, которое шло из Мариуполя (Украина) в Венецию (Италия) с грузом металла, село на мель в Керченском проливе, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе Росморречфлота в четверг.

"Судно село на бровку (Керчь-Еникальского канала - ИФ) вечером 13 марта. Пока остается там, до завтра точно", - сказал собеседник агентства.

По его словам, четыре буксира пытались снять Maryland с мели, но им это не удалось.

На движение судов в проливе инцидент не повлиял. Угрозы нанесения вреда морской окружающей среде и побережью нет, добавили в Росморречфлоте.

Согласно интернет-сервису отслеживания судов и кораблей в реальном времени на карте АИС (AIS) "Marinetraffic" вышло из Мариуполя в 18.13 11 марта. По состоянию на 21.20 четверга судно "Maryland" находится в Керченском проливе неподалеку от незаконно построенного Россией Керченского моста (со стороны Азовского моря) со статусом "на якоре". Его осадка составляет 7,7м.

Балкер (bulk carrier) "Maryland" длинной 180м и шириной 23м построено в 1992г. Порт приписки – столица Либерии Монровия. Его валовая вместимость – 17464 тонн.

Теги: #пролив #россия #керчь #мель
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