События

20:55 14.03.2019

Движение в направлении столицы на 72км трассы Киев-Одесса заблокировано из-за горящей фуры

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Движение в направлении столицы на 72км трассы Киев-Одесса заблокировано из-за горящей фуры

В четверг вечером на 72 км автодороги М-05 Киев-Одесса блокировано движение автотранспорта в направлении столицы вследствие того, что на дороге горит грузовой автомобиль, сообщает Патрульная полиция Киевской области.

"Автомобиль загорелся в движении. Пострадавшие отсутствуют. На месте работает экипаж полиции и две бригады пожарно-спасательной службы. Осуществляется регулирование дорожного движения", - говорится в сообщении, обнародованном около 20.30 четверга на странице Патрульной полиции области в соцсети Фейсбук.

В связи с происшествием правоохранители призвали участников движения учитывать ситуацию и выбирать безопасные пути объезда вышеупомянутого участка автодороги.

Теги: #киевщина #блокирование #движение #пожар
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