Вандалы повредили монумент Вечной Славы в Ровно, – полиция

В Ровно неизвестные злоумышленники повредили монумент Вечной Славы, срезав ряд элементов бронзового многофигурного горельефа, сообщает Отдел коммуникации полиции Ровенской области и информирует о начале досудебного расследования по факту разрушения памятника по статье "Надругательство над могилой" УК Украины.

В областном главке полиции рассказали, что сообщила о повреждении многофигурной композиции монумента Вечной Славы правоохранителям 70-летняя жительница Ровно около 9 часов утра четверга.

"Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что неизвестное лицо осуществило срезы в четырех местах бронзового многофигурного горельефа, который расположен на вертикальной плоскости холма. Полицейские обнаружили отсутствие в скульптуре солдата двух пальцев, а у девочки и еще одного солдата – носа", - говорится в сообщении.

По факту разрушения памятника следователи Ровенского отдела полиции начали досудебное расследование по ч.2 ст.297 УК Украины (Осквернение или разрушение братской могилы или могилы Неизвестного солдата, памятника, построенного в память тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны - советских воинов-освободителей, участников партизанского движения, подпольщиков, жертв нацистских преследований, а также воинов-интернационалистов и миротворцев, - наказываются ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет или лишением свободы на тот же срок).

"В рамках уголовного производства полицейские устанавливают лиц, причастных к преступлению, а также точное время повреждения", - отметили в Отделе коммуникации полиции Ровенской области.