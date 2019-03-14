Денисова обсудила с представителями МККК в Украине необходимость медпомощи украинским военнопленным и политзаключенным в РФ

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обсудила с представителями Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Украине необходимость медицинской помощи раненым украинским военнопленным в России.

"Глава Делегации Красного Креста в Украине, который заканчивает миссию, Алан Эшлиман представил мне свою преемницу Флоранс Жиллет. Мы обсудили вопрос о необходимости оказания медицинской помощи раненым военнопленным", - написала Л.Денисова на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

Она сообщила, что ситуация с Василием Сорокой критическая, и ему нужно провести срочное хирургическое вмешательство. А также выразила беспокойство по поводу крымского татарина Эдема Бекирова, который имеет инвалидности и состояние здоровья которого ухудшается. "Мужчина имеет инвалидность и уже 92 суток находится в Симферопольском СИЗО", - отметила омбудсмен.

"Сообщила, что так же в критическом состоянии находится украинец Павел Гриб, которому необходимо хирургическое вмешательство. Я обратилась к организации по содействию в проведении операции Павлу в конкретных медицинских учреждениях", - сообщила Л.Денисова.

Во время встречи стороны также обсудили вопрос предоставления гуманитарной помощи, в том числе медицинской, гражданскому населению, которое проживает на временно оккупированных территориях Украины в Донецкой и Луганской областей, и лицам, содержащимся в тюрьмах на этих территориях.

"Я выразила благодарность Алану Эшлиману за сотрудничество в тяжелые времена для нашей страны и наших граждан. В свою очередь, Алан Эшлиман отметил, что передачу заключенных считает одним из самых больших успехов и достижений за последнее время", - написала омбудсмен.

По ее словам, А.Эшлиман также сообщил, что обращался в РФ о возможности посещения 24 украинских военнопленных моряков в Лефортовском СИЗО, однако получил отказ.