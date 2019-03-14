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19:18 14.03.2019

Суд продлил арест обвиняемому в подрыве офиса венгров в Закарпатье – Генпрокуратура

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Суд продлил арест обвиняемому в подрыве офиса венгров в Закарпатье – Генпрокуратура

Коллегия судей Ужгородского горрайонного суда в четверг удовлетворила ходатайство процессуального прокурора о продлении срока содержания под стражей на 60 суток без возможности внесения залога обвиняемому в организации подрыва 27 февраля 2018г здания "Общества венгерской культуры Закарпатья" жителю г.Черкассы, сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

"В этом в ж судебном заседании прокурором объявлен обвинительный акт, а в дальнейшем, по ходатайству прокурора, судом определен объем доказательств, подлежащих исследованию и порядок их исследования", - сообщил А.Лысенко в четверг вечером на своей странице в соцсети Фейсбук.

Он напомнил, что речь идет о случае, который произошел 27 февраля 2019 года в Ужгороде на Православной набережной. В частности, в ходе следствия установлено, что около 3.00, сдетонировало самодельное взрывное устройство, которое предварительно установил один из преступников. В результате взрыва повреждены окна и фасад здания и полностью уничтожено имущество в офисе. Никто не пострадал.

В организации данного преступления обвиняется житель Черкасской, с марта 2018г находившийся в международном розыске и задержанный в августе того же года в Днепропетровской области оперативными работниками СБУ.

Действия обвиняемого квалифицированы по ряду статей: ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 14 и ст. 113 (организация и подготовка к диверсии), ч. 2 ст. 258 (террористический акт, по предварительному сговору группой лиц), ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 (организация приобретения, перевозки взрывчатых веществ без предусмотренного законом разрешения), ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 194 (организация умышленного повреждения имущества совершение группой лиц), ч. 5 ст. 27 и ч. 1 ст. 358 (пособничество в подделке официального документа, который выдается и заверяется учреждением, и который предоставляет права), ч. 4 ст. 358 УК Украины (использование заведомо поддельного документа).

А.Лысенко отметил, что также продолжается судебное разбирательство дела в отношении двух исполнителей этого нападения на "Общество венгерской культуры Закарпатья". Их действия квалифицированы как подготовка к диверсии (ст. 14, ст. 113 УК Украины), теракт (ч. 2 ст. 258 УК Украины), приобретение, перевозка взрывчатых веществ без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины ) и умышленное повреждение имущества, совершенное группой лиц (ч. 2 ст. 194 УК Украины).

Теги: #подрыв #венгры #закарпатье #офис
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