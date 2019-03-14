Боевики с начала суток четырежды обстреляли позиции ВСУ, потеряв при ответном огне БМП – штаб ООС

С начала суток четверга, 14 марта, и по 18.00 боевики на Донбассе четыре раза обстреляли позиции украинских подразделений, не нанеся при этом потерь украинским военным и потеряв уничтоженной боевую машину пехоты (БМП) во время последовавшего после нападения ответного огня, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"Потерь среди наших защитников нет. Наши подразделения дали достойный ответ противнику. Уничтожена боевая машина пехоты противника. Его потери уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских защитников", - говорится в сводке по состоянию на 18.00 четверга, обнародованной на странице пресс-центра штаба ООС в соцсети Фейсбук.

В информации отмечается, что в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Богдановка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" члены незаконных вооруженных формирований обстреляли позиции ВСУ из стрелкового оружия вблизи поселка Травневе, из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе н.п. Луганское, а из минометов калибра 82 мм - у села Екатериновка.