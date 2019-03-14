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17:24 14.03.2019

Франция получила "черные ящики" разбившегося в Эфиопии самолета Boeing-737 MAX

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Франция получила "черные ящики" разбившегося в Эфиопии самолета Boeing-737 MAX

Французские эксперты в четверг получили бортовые самописцы с потерпевшего крушение в Эфиопии самолета Boeing-737 MAX 8, сообщило французское телевидение.

По его данным, изучением "черных ящиков" займется французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации.

Ранее власти Эфиопии обратились к Франции с просьбой помочь им в расшифровке и изучении записей с бортовых самописцев, чтобы установить причины авиакатастрофы, произошедшей на прошлой неделе близ Аддис-Абебы.

Между тем, в четверг Япония присоединилась к странам, которые временно запретили полеты самолетов серии Boeing-737 MAX в своем воздушном пространстве.

Министерство транспорта Японии объявило, что приняло такое решение после заявления Федерального управления гражданской авиации США о некоторых "схожих" моментах в крушении авиалайнера Boeing-737 MAX 8 в Эфиопии и такой же модели самолета в Индонезии в октябре 2018 года.

На этой неделе временный запрет на полеты Boeing-737 MAX ввели многие страны, среди них - США, государства-члены ЕС, ОАЭ, Турция и Австралия.

Самолет Boeing-737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек. Эта катастрофа стала вторым крушением самолета этого типа за полгода: в конце октября 2018 года Boeing-737 Max 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек на борту.

Теги: #boeing_737_max #эфиопия #франция #черный_ящик #boeing
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