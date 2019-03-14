"Киевводоканал" объявил о рейдах по выявлению незаконных пунктов слива сточных вод

"Киевводоканал" начинает рейды по столице для выявления незаконных пунктов слива жидких бытовых отходов (ЖБА), просит горожан сообщать об известных им подобных пунктах.

Согласно сообщению "Киевводоканала" в четверг, при содействии киевлян уже был выявлен незаконный пункт слива ЖБА на ведомственной территории "Укртелекома" на ул. Академика Заболотного.

По словам заместителя главного инженера управления эксплуатации канализационных сетей "Киевводоканала" Андрея Кобзаря, за день на объекте "сливались" до 15 автомобилей, а пик приходился на выходные, так как в этом районе много частных усадеб.

Согласно пресс-релизу, абоненту "Укртелеком" было вручено предписание о доступе на территорию для обследования места слива и предоставления разрешительных документов на сброс сточных вод, которые по факту отсутствовали. В результате было обнаружено место слива в городскую канализационную сеть Ø500 мм через две чугунные трубы Ø100 мм. Составлен соответствующий акт и принято решение об отключении от водоотвода за незаконные действия на период расследования дела.

Помимо этого, при обследовании было выявлено отсутствие технических условий и проектной документации на подключение к водоснабжению, в результате объект был отключен и от водоснабжения.

"Киевводоканал" напоминает, что, согласно технологии, перед попаданием на сооружения Бортнической станции аэрации (БСА) сточные воды должны быть разбавлены до необходимой концентрации. Залповые сбросы сточных вод в непредусмотренных для этого местах выводят из строя канализационные коллекторы, оборудование на насосных станциях, вредят окружающей среде.

Как сообщает пресс-служба, в настоящее время на балансе "Киевводоканала" - четыре сливные станции для ассенизаторов в разных частях города (просп. Победы, просп. Освободителей, Столичное шоссе и ул.Колекторная), которые построены в соответствии со всеми действующими нормативами и оснащены современным оборудованием.

Компания указывает, что, кроме залповых сбросов в канализацию, недобросовестные ассенизаторы сливают стоки и в других непредусмотренных для этого местах, чем причиняют значительный вред окружающей среде. Есть случаи слива фекалий в ближайших лесах, посадках, на полях и пустырях, а также в дождевую канализацию, которая не предусматривает очистку стоков.

По данным "Киевводоканала", услугами ассенизаторов пользуются преимущественно жители частного сектора, не имеющие доступа к централизованной канализации. Компания просит клиентов проверять наличие договора с "Киевводоканалом" у перевозчиков жидких бытовых отходов.