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16:34 14.03.2019

Институт СВР будет реформирован по стандартам НАТО, эта задача возложена на и.о. ректора Баронина

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Институт СВР будет реформирован по стандартам НАТО, эта задача возложена на и.о. ректора Баронина

Назначенный на должность исполняющего обязанности ректора Института Службы внешней разведки Украины Анатолий Баронин осуществляет реформу учебного заведения в соответствии со стандартами НАТО, сообщается на сайте СВР в четверг.

"Главное задание, которое стоит перед А.Барониным (в должности и.о. ректора – ИФ), - претворить в жизнь реформу учебного заведения в соответствии со стандартами НАТО, превратив его из неэффективной структуры, которая лишь съедает бюджетные средства, в современное специализированное учебное заведение последипломного образования для подготовки специалистов по наилучшим практикам ЦРУ, МИ 6 и МОССАД", - говорится в сообщении.

В СВР отмечают, что А.Баронин поступил на работу в Службу с 13 ноября 2018 года на должность ведущего консультанта главы СВР по вопросам аналитической работы, а с 12 февраля 2019 года наравне с основными функциями ему было поручено исполнять обязанности ректора Института СВР.

"А.Баронин является внуком легендарного украинского разведчика А.В.Баронина. Он - блестящий аналитик, который с начала русской агрессии на волонтерских принципах работал на противодействие гибридной агрессии Кремля. Кстати, в 2000-х годах А.Баронин по формальным признакам был уволен с военной службы в украинской разведке "по состоянию здоровья", а на замену в аналитическое подразделение СВР были назначенные "таланты", которые уже очутились или стоят в очереди на мусорник истории независимой Украины", - говорится в сообщении.

В СВР также опровергли обнародованную в СМИ информацию об А.Баронине, назвав нее недостоверной. При этом в Службе отметили, что она содержит "отдельные данные о личном составе СВР, что является служебной информацией, не подлежащей разглашению" и по этому факту уже начато расследование, поскольку по законодательству Украины разглашения такой информации влечет за собой ответственность, в частности, уголовную.

Теги: #баронин #нато #свр
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