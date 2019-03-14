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15:52 14.03.2019

Гражданин РФ предлагал украинским пограничникам взятку в 10 тыс рублей

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Гражданин РФ предлагал украинским пограничникам взятку в 10 тыс рублей

Пограничники Харьковского отряда отказали во въезде гражданину РФ 1988 г.р., направлявшемуся в Украину через пункт пропуска Гоптовка и предложившему им взятку в размере 10 тысяч рублей за беспрепятственное пересечение границы.

"Во время проверки документов иностранец предложил пограничному наряду 10 тыс.рублей за его беспрепятственный пропуск в Украину. На предложение взятки пограничники ответили категорическим отказом, а факт предложения неправомерного вознаграждения задокументировали", - сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Пограничники направили в правоохранительные органы уведомление о противоправном деянии, содержащем признаки уголовного преступления предусмотренного ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине было отказано во въезде в Украину, он возвращен в РФ.

Теги: #взятка #россия #украина #граница
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