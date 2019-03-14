Органы досудебного расследования с начала 2019г возбудили 49 производств по коррупции в ГФС

Органы досудебного расследования в январе-феврале 2019 года возбудили 49 уголовных производств по фактам коррупционных действий должностными лицами Государственной фискальной службы (ГФС), из них 37 – по материалам подразделений внутренней безопасности ведомства, сообщила ГФС на сайте в четверг.

В ходе расследования уголовных производств суд признал одного сотрудника ГФС виновным в преступлении, еще 12 сотрудников получили уведомления о подозрении в совершении преступлений, уточняется в сообщении.