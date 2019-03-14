События

15:41 14.03.2019

Советника на общественных началах руководства МВД поймали на взятке $30 тыс.

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Советника на общественных началах руководства МВД поймали на взятке $30 тыс.

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Службы безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой разоблачили на взятке советника на общественных началах руководства Министерства внутренних дел.

Как сообщает пресс-центр СБУ в четверг, советник при содействии руководства одного из следственных управлений Нацполиции требовал через посредника $30 тыс. от владельцев сети киевских ломбардов.

За эту сумму злоумышленник обещал способствовать непривлечению работников сети к уголовной ответственности и прекращению следственных действий в рамках начатого производства.

Правоохранители задержали посредника в Киеве во время получения всей суммы неправомерной выгоды.

В настоящее время проходят неотложные следственные действия по месту работы и жительства фигурантов дела. Решается вопрос об объявлении советнику подозрения в совершении преступления, предусмотренного ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

Теги: #взятка #сбу #мвд
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